Альварес — перший гравець, який відзначився голом і асистом у перші 10 хвилин матчу плей-оф ЛЧ

Аргентинець чудово почав поєдинок із Копенгагеном.

Нападник Манчестер Сіті Хуліан Альварес у першому таймі матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Копенгагена відзначився голом і асистом.

На 5-й хвилині Альварес віддав гольову передачу на Аканджі, а вже на 9-й і сам зумів скерувати м'яч у ворота голкіпера данців Грабари.

За даними MisterChip, 24-річний аргентинець став першим в історії турніру гравцем, якому вдалося записати на свій рахунок гол і асист саме у перші 10 хвилин поєдинку у рамках плей-оф.

Нагадаємо, матч Манчестер Сіті — Копенгаген триває. Слідкуйте за ним у нашій текстовій онлайн-трансляції.