Реал може встановити унікальний рекорд у Лізі чемпіонів у матчі проти Лейпцига

Мадридці близькі до перевершення власного досягнення.

У разі перемоги у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА-2023/24 проти РБ Лейпциг мадридський Реал може встановити унікальний рекорд.

Потенційна звитяга "вершкових" сьогодні буде для них восьмою поспіль у цьому розіграші турніру. За даними Squawka, в історії Ліги чемпіонів такого раніше не вдавалося нікому.

Зазначимо, що у сезоні-2014/15 мадридці теж здобули шість перемог на груповому етапі (Базель, Ліверпуль, Лудогорець) та виграли у першому поєдинку 1/8 фіналу проти Шальке, але поступилися у другому. У підсумку, у тій кампанії Реал вилетів за крок до фіналу.

Нагадаємо, на нашому сайті вже з'явилися стартові склади Реала та РБ Лейпциг на матч-відповідь, що розпочнеться вже о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією зустрічі за посиланням.