Стрічка новин

21:28

Реал може встановити унікальний рекорд у Лізі чемпіонів у матчі проти Лейпцига

21:13

Гвардіола провів значну ротацію в стартовому складі на матч-відповідь проти Копенгагена

20:37

Лунін зіграє з перших хвилин проти РБ Лейпциг

13:31

Аль-Хелаїфі: Як я можу підтвердити відхід Мбаппе, якщо він і досі в клубі?

13:15

Субіменді: Чесно кажучи, я думаю, що ПСЖ був кращим, у мене немає виправдань

11:56

Альгуасіль: Реал Сосьєдад хотів піти з поля, не зазнавши поразки

11:48

Кейн став першим англійцем, який забив понад 50 голів у турнірах УЄФА

11:05

Луїс Енріке: Найближчим часом Мбаппе вже не буде в ПСЖ

10:40

Проведель: Під час другого гола Баварії не мало б бути кутового

10:20

Дзакканьї: Футбол складається з випадковостей