Лунін зіграє з перших хвилин проти РБ Лейпциг

Реал в рамках матчу-відповіді прийме на Сантьяго Бернабеу РБ Лейпциг. В першій зустрічі команди зіграли 1:0.
Карло Анчелотті довірив місце в стартовому складі Андрію Луніну. Зазначимо, що також з перших хвилин вийде Тоні Кроос.
Реал Мадрид: Лунін — Карвахаль, Рюдігер, Фернандес, Менді — Вальверде, Чуамені, Кроос, Камавінга — Беллінгем — Вінісіус Жуніор
Запасні: Аррісабалага, Гонсалес Перес, Гарсія, Модрич, Себальйос, Діас, Гюлер, Родріго, Хоселу, Васкес
РБ Лейпциг: Гулачі — Генріхс, Люкеба, Орбан, Раум — Ольмо, Айдара, Шлагер, Сімонс — Опенда, Шешко
Запасні: Бласвіх, Цінгерле, Ленц, Бітшиабу, Зайвальд, Баумгартнер, Джатта, Кампль, Ельмас, Юрарі Поульсен
Нагадаємо, початок матчу Реал — РБ Лейпциг заплановано на 22:00. Стежте за текстовою онлайн-трансляцією гри на нашому сайті.