Мбаппе — наймолодший після Мессі гравець, який забив у Лізі чемпіонів 45 голів

Француз поступився лише багаторазовому володарю Золотого м'яча.

Центральний нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе забив свої 45-й і 46-й голи у рамках Ліги чемпіонів УЄФА.

На рахунку 25-річного француза 40 голів у 60 матчах цього турніру за паризький клуб, а також 6 результативних ударів у 9 поєдинках за Монако.

За даними BBC, Мбаппе є наймолодшим після Ліонеля Мессі гравцем, якому вдалося досягти позначки у 45 голів у ЛЧ.

Нагадаємо, француз двічі забив у ворота Сосьєдада у матчі-відповіді 1/8 фіналу турніру. Поєдинок триває, слідкуйте за ним у нашій текстовій онлайн-трансляції.