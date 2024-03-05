Розе: Цілком переконані, що можемо пройти Реал Мадрид

Керманич Лейпцига висловився про майбутній матч-відповідь з Реалом в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

У рамках другого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА-2023/24 на нас чекає протистояння між мадридським Реалом і РБ Лейпциг, яке пройде на іспанському стадіоні Сантьяго Бернабеу.

Головний тренер "биків" Марко Розе поділився очікуваннями від майбутньої зустрічі з "вершковими".

"Ми дуже схвильовані. Ми тут, у Мадриді, на цьому чудовому стадіоні та надзвичайній обстановці. Дуже важко зіграти ідеальний матч, ви повинні бути морально готові — і ми готові. Перший матч ми програли лише з різницею в один гол, тому подивимося, що буде.

Ми цілком переконані, що зможемо це зробити. Якби не могли, то були б вдома вже давно. Ми лягатимемо сьогодні спати з переконанням, що досягнемо феноменального результату. Нам потрібно трохи удачі, і ми можемо посприяти цьому.

У першому матчі ми показали Реалу, що можемо протистояти їм. Ось ми і готові показати це знову", — цитує слова Марко Розе офіційний сайт УЄФА.

Матч Реал Мадрид — РБ Лейпциг відбудеться у середу, 6 березня, о 22:00 за київським часом. Перша зустріч цих команд завершилася перемогою "вершкових" із рахунком 1:0.