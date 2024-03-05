Тренер Копенгагена: У чому різниця між Юнайтед та Сіті? Все просто: Манчестер Cіті — це один або два кроки вперед

Якоб Неструп Гансен висловився про майбутній матч-відповідь з Ман Сіті в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

У рамках другого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА на нас чекає протистояння між чинним тріумфатором в особі Манчестер Сіті та головною сенсацією групового етапу Копенгагеном, яке пройде на англійському стадіоні Етіхад Стедіум.

Головний тренер Копенгагена Якоб Неструп Гансен поділився очікуваннями від майбутньої зустрічі з представником англійської Прем'єр-ліги.

"Я знаю, що ми маємо серйозне відставання від найкращої команди світу, і це виглядає майже неможливим. Але минулого сезону в матчі проти Манчестер Сіті на Паркені ми бачили, що можна програвати протягом 35 хвилин, а потім на одна ситуація змінює усю динаміку. Ми повинні полювати за такими ситуаціями.

У чому різниця в матчах проти Юнайтед та Сіті? Все просто: Манчестер Сіті зараз є кращою командою. Ми зіграли з трьома дуже хорошими клубами на груповому етапі, але зараз це один або два кроки вперед. Усі команди відчувають цю різницю, коли грають проти "містян".

Я дуже зосереджений на коефіцієнтах у рейтингу УЄФА. Ось чому ми не повинні здаватися. Так, наші шанси виглядають майже неможливими, але за умови везіння та майстерності матч може розвиватися у кардинально різні боки. Гол у будь-який спосіб може вплинути на рейтинг, тому у нас є все, за що можна грати. І гравці це знають", — цитує слова Якоба Неструпа Гансена офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, матч-відповідь Манчестер Сіті — Копенгаген відбудеться в середу, 6 березня, о 22:00. Перша зустріч цих команд завершилася перемогою "містян" із рахунком 3:1.