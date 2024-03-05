Гвардіола: Копенгаген дійсно сильний — добре знаємо, що сталося з Манчестер Юнайтед і Галатасараєм

Керманич Манчестер Сіті висловився про майбутній матч-відповідь з Копенгагеном в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

У рамках другого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА на нас чекає протистояння між чинним тріумфатором в особі Манчестер Сіті та головною сенсацією групового етапу Копенгагеном, яке пройде на англійському стадіоні Етіхад Стедіум.

Головний тренер "містян" Хосеп Гвардіоли поділився очікуваннями від майбутньої зустрічі з данським колективом.

"Копенгаген справді є добре організованою та дуже компактною командою. Ми дійсно показали хороший виступ у першому матчі у Данії. Копенгаген дійсно сильний — добре знаємо, що сталося з Манчестер Юнайтед і Галатасараєм.

Приємно вигравати Лігу чемпіонів, і, сподіваюся, завтра ми знову зможемо пройти до чвертьфіналу. Але ми поважаємо Копенгаген і знаємо, що все може статися", — цитує слова Хосепа Гвардіоли офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, матч-відповідь Манчестер Сіті — Копенгаген відбудеться в середу, 6 березня, о 22:00. Перша зустріч цих команд завершилася перемогою "містян" із рахунком 3:1.