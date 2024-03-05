Анчелотті: Думаю, Реал готовий показати більш якісну гру з Лейпцигом

Наставник дав свій коментар.

Головний тренер Реала Карло Анчелотті дав коментар напередодні повторного домашнього матчу з Лейпцигом в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

"Ми розібрали перший матч, виділили хороші моменти і ті, в яких ми можемо стати краще. Я думаю, що ми готові продемонструвати більш якісну гру. Лейпциг дуже небезпечний при контратаках.

Завтра ми повинні показати найкращу версію себе. Протистояння ще не закінчено", — наводить слова Анчелотті офіційний сайт УЄФА.

Перша гра в Німеччині завершилася мінімальною перемогою Реала (1:0).