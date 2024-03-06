Реал — Лейпциг. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 06.03.2024

Football.ua разом з партнером Favbet представляє прев'ю поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, який пройде 6 березня 2024 року та розпочнеться о 22:00.

У рамках другого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА-2023/24 на нас чекає протистояння між мадридським Реалом і РБ Лейпциг, яке пройде на іспанському стадіоні Сантьяго Бернабеу.

СЕРЕДА, 6 БЕРЕЗНЯ, 22:00. САНТЬЯГО БЕРНАБЕУ, МАДРИД. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДАВІДЕ МАССА (ІТАЛІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO. РЕЗУЛЬТАТ ПЕРШОГО МАТЧУ — 1:0

Після першої зустрічі з "биками" Реал провів три матчі у Ла Лізі. Спочатку мадридці втратили очки у виїзному поєдинку проти Райо Вальєкано (1:1), потім мінімально здолали Севілью (1:0), а вже цими вихідними знову не зуміли перемогти, поділивши очки з Валенсією на виїзді (2:2). Тим не менш, колектив Карло Анчелотті, звісно ж, лишається фаворитом дуелі з РБ Лейпциг.

Протягом останніх 10 років "вершкові" двічі грали домашні матчі-відповіді 1/8 фіналу ЛЧ проти німців. У 2014 та 2015 роках Реалу протистояв Шальке. У першому випадку мадридці перемогли з рахунком 3:1 (9:2 за підсумками обох поєдинків), тоді як у другому випадку поступилися 4:3, але за сумою двох матчів все одно пішли далі.

Після першої дуелі з Реалом РБ Лейпциг провів три матчі у Бундеслізі. "Бики" здолали Боруссію (Менхенгладбах) вдома (2:0), поступилися на виїзді Баварії (2:1) та розгромили Бохум (4:1), теж на виїзді. Мадридців поточний загальний рахунок влаштовує, тож головне питання полягає у тому, чи зможуть підопічні Марко Розе зможуть продемонструвати бодай той самий рівень футболу, що був у Німеччині три тижні тому. Якщо так, то принаймні легко "вершковим" не буде навіть на власному полі.

РБ Лейпциг протягом останніх кількох кампаній програв у двох виїзних матчах-відповідях 1/8 фіналу. Під час попередньої кампанії "биків" знищив Манчестер Сіті (7:0), а у сезоні-2020/21 вони поступилися Ліверпулю (2:0).

Партнер Football.ua, компанія Favbet, вважає, що фаворитом цього протистояння є підопічні Карло Анчелотті. Так, на перемогу мадридського Реала пропонується коефіцієнт 1,59, тоді як потенційний успіх РБ Лейпциг оцінюється показником 5,50. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4,60.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Реал Мадрид: Лунін — Карвахаль, Чуамені, Рюдігер, Менді — Вальверде, Кроос, Камавінга — Беллінгем — Вінісіус, Родріго

РБ Лейпциг: Гулачі — Генріхс, Люкеба, Орбан, Раум — Ольмо, Айдара, Шлагер, Сімонс — Опенда, Шешко

Не зіграють: Куртуа, Мілітао, Алаба — Сімакан, Клостерманн

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