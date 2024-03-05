Сімонс: Усім, хто вже списав нас з рахунків, я відповім — немає нічого неможливого

Хаві Сімонс вірить, що Лейпциг може пройти мадридський клуб у Лізі чемпіонів.

Півзахисник Лейпцига Хаві Сімонс прокоментував майбутній матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти мадридського Реалу.

"Я вірю в нашу команду. Ми маємо вийти на поле та отримати задоволення від гри на цьому стадіоні. Усім, хто вже списав нас із рахунків, я відповім: немає нічого неможливого.

Я пам'ятаю матч між ПСЖ та Реалом у 1/8 фіналу два роки тому. Ми виграли перший матч 1:0, а потім навіть вийшли вперед у матчі-відповіді на Сантьяго Бернабеу. Але потім Реал зміг зробити камбек, забивши тричі", — наводить слова Сімонса Kicker.

Нагадаємо, матч-відповідь між Лейпцигом і Реалом відбудеться завтра, 6 березня, о 22:00 за київським часом. У першій грі "бики" програли з рахунком 0:1.