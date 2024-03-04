Луїс Енріке: Матчі-відповіді завжди важкі

Наставник дав свій коментар.

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке поділився очікуваннями від матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів із Реалом Сосьєдад.

"Матчі-відповіді завжди важкі. Ми домоглися гарного результату в першій грі, але буде важко, якщо ми не вийдемо на поле з правильним настроєм і максимальною концентрацією.

Сподіваюся, що команда буде на висоті і зіграє так, як ми грали протягом усього сезону. Ми повинні виграти цей матч", — цитує Енріке прес-служба УЄФА.