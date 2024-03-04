Мюллер: Я думав про майбутню домашню гру проти Лаціо два з половиною тижні

Ветеран "ротен" налаштований на повну.

У вівторок, 5-го березня, в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, мюнхенська Баварія проведе матч-відповідь з римським Лаціо. Нападник "рекордмайстер" Томас Мюллер висловився про майбутню гру проти "орлів".

"Я думав про майбутню домашню гру проти Лаціо два з половиною тижні. Я не просто так говорю, що домашні матчі Ліги чемпіонів у Мюнхені були і завжди залишаються чимось особливим.

До того, як я став футболістом, я був вболівальником. У такі вечори, коли відступати вже нікуди у вирішальних матчах на виліт, цю напругу бачать всі – і вболівальники, і футболісти.

Ситуація перед матчем у вівторок цілком зрозуміла – ми поступаємося з різницею в один м'яч. Але це розв'язувана задача. Важливо зберегти дисципліну, незважаючи на наше бажання швидко діяти. На табло не має значення, заб'ємо ми на самому початку гри або в середині другого тайму. Ми просто повинні забити", — наводить слова 34-річного німця Bayern&Germany.

Перша гра між Баварією та Лаціо завершилася мінімальною перемогою римського колективу із рахунком 1:0.