Верман — гравець тижня у Лізі чемпіонів

Завершилися всі перші матчі 1/8 фіналу ЛЧ.

Півзахисника ПСВ Джої Веермана визнано найкращим гравцем тижня у Лізі чемпіонів. Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

25-річний нідерландець допоміг своїй команді зіграти унічию з дортмундською Боруссією (1:1). Результативними діями він не відзначився, але пробіг 12,36 км, віддав 84% точних пасів та показав максимальну швидкість 30,9 км/год.

На приз також претендували нападник Барселони Роберт Левандовські (один гол), вінгер Порту Галено (один гол) та форвард Інтера Марко Арнаутович (один гол).