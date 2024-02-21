Ямал зіграє в старті проти Наполі

21 лютого 2024

Ламін Ямал, getty images

Стали відомі склади команд на матч Ліги чемпіонів.

Наполі в рамках поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів прийме на своєму полі Барселону. Зліва в захисті у господарів зіграє Олівейра. В Барселони відзначимо появи Ямала з перших хвилин.

Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Жезус, Ррахмані, Олівера — Замбо-Ангісса, Лоботка, Каюсте — Політано, Осімген, Кварацхелія

Запасні: Контіні-Барановський, Голліні, Бернардо де Соуза, Маццоккі, Естігор, Руї, Гранже Ліндстрьом, Траоре, Сімеоне, Распадорі

Барселона: тер Штеген — Кунде, Араухо, Мартінес, Канселу — де Йонг, Крістенсен, Гюндоган — Ямал, Левандовські, Педрі

Запасні: Пенья, Астралага, Кубарсі, Форт Гарсія, Діас, Лопес, Ромеу, Роберто, Касадо, Феліш, Роке, Гую

Нагадаємо, початок матчу Наполі — Барселона заплановано на 22:00. Стежте за текстовою онлайн-трансляцією матчу на нашому сайті.

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