Стрічка новин

21:16

Ямал зіграє в старті проти Наполі

21:12

Зінченко залишився поза заявкою на перший матч проти Порту

19:56

Інтер не допустив ударів у площину своїх воріт в матчі Ліги чемпіонів вперше з 2005 року

17:57

Гравці Барселони вважають, що буде легше виграти Лігу чемпіонів, аніж Ла Лігу

17:35

Мхітарян: Ми маємо зробити все можливе, щоб продовжити торішній шлях у Лізі чемпіонів

15:57

Грізманн травмувався у матчі проти Інтера

13:34

Гамшик: Я їду до Неаполя на гру проти Барселони

13:10

Терзич: Результат такий, що все ще у наших руках

12:47

Бош: Це була рівна гра. Був дуже напружений матч

11:53

Арнаутович: Інтер їде до Мадрида за перемогою