Ямал зіграє в старті проти Наполі

Наполі в рамках поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів прийме на своєму полі Барселону. Зліва в захисті у господарів зіграє Олівейра. В Барселони відзначимо появи Ямала з перших хвилин.
Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Жезус, Ррахмані, Олівера — Замбо-Ангісса, Лоботка, Каюсте — Політано, Осімген, Кварацхелія
Запасні: Контіні-Барановський, Голліні, Бернардо де Соуза, Маццоккі, Естігор, Руї, Гранже Ліндстрьом, Траоре, Сімеоне, Распадорі
Барселона: тер Штеген — Кунде, Араухо, Мартінес, Канселу — де Йонг, Крістенсен, Гюндоган — Ямал, Левандовські, Педрі
Запасні: Пенья, Астралага, Кубарсі, Форт Гарсія, Діас, Лопес, Ромеу, Роберто, Касадо, Феліш, Роке, Гую
Нагадаємо, початок матчу Наполі — Барселона заплановано на 22:00. Стежте за текстовою онлайн-трансляцією матчу на нашому сайті.