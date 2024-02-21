Мхітарян: Ми маємо зробити все можливе, щоб продовжити торішній шлях у Лізі чемпіонів

21 лютого 2024

Генріх Мхітарян - Getty Images

Коментар від півзахисника стосовно матчу у головному єврокубку.

Генріх Мхітарян розповів щодо перемоги над Атлетіко у матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів - цитує офіційний сайт УЄФА

"Інтер їде до Мадрида з перевагою, але ми маємо знову грати на перемогу, ніби ми не забили у матчі на Джузеппе Меацца. Ми маємо зробити все можливе, щоб продовжити торішній шлях і хочемо вийти у фінал Ліги чемпіонів. 

Нам належить зіграти ще одну зустріч. Рахунок 1:0 мало що значить, навіть якщо було приємно перемогти. Ми намагалися забити якомога більше голів, але знали, що граємо з сильною командою, яка добре захищається". 

Інтер виграв у Атлетіко завдяки голу Марко Арнаутовіча. 

Джерело: Офіційний сайт УЄФА

команди
статті на тему:
ІНТЕР - САЛЕРНІТАНА, GETTY IMAGES 17 лютого 2024 Інтер — Салернітана 4:0 Відео голів та огляд матчу 16.02.2024
   