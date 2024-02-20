Кальцона: Визнаємо могутність Барселони, але ми не боїмося

Новий керманич Наполі висловився про майбутній матч проти Барселони в плей-оф Ліги чемпіонів.

У рамках першої частини двоматчевого протистояння в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА Наполі прийматиме Барселону на Стадіо Дієго Армандо Марадона у Неаполі.

Новоспечений головний тренер неаполітанців Франческо Кальцона, який буквально перед матчем змінив на цій посаді Вальтера Маццаррі, поділився очікуваннями від майбутньої зустрічі з "блаугранас".

"Сьогодні ми починаємо все заново, залишаємо минуле позаду та починаємо новий шлях. Команда була відкритою до мене. Ми сказали одне одному кілька слів — тепер нам потрібні не слова, а дії. Уболівальники Наполі особливі, тому ми зобов'язані зробити їх щасливими нашою грою та результатами.

Барселона — сильна команда, одна з найсильніших у Європі. Ми визнаємо їхню могутність, але ми не боїмося, тому що ми — Наполі.

Президент клубу Де Лаурентіс незадоволений поточною ситуацією. Він попросив мене повірити в нашу мету, яка полягає в тому, щоб пройти до наступного раунду у Лізі чемпіонів та піднятися до четвертого місця в Серії А", — цитує слова Кальцони офіційний сайт УЄФА.

Матч Наполі — Барселона відбудеться в середу, 21 лютого, о 22:00. Слідкувати за ключовими подіями цього протистояння ви зможете в текстовій онлайн-трансляції на Football.ua.