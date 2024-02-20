Стрічка новин

21:31

Гуммельс та Мален зіграють із перших хвилин проти ПСВ

21:21

Консейсау: Наша тактична підготовка до Арсеналу була трохи довшою, ніж зазвичай

21:13

Ліно зіграє з перших хвилин проти Інтера

13:00

Сімеоне: Лаутаро міг грати за Атлетіко

12:20

Коке: Рівень Ліги чемпіонів зростає, і ми маємо його підвищувати

10:48

Тюрам: Грізманн — неймовірний гравець, але його можна зупинити, якщо ми працюватимемо як одне ціле

10:20

Дест: Мален — швидкий, технічний і добре володіє м'ячем, тому він не буде легким суперником

09:47

Кобель: Ми дуже мотивовані перед матчем з ПСВ

09:25

Бош: Сподіваюсь, Брандт проти нас не зіграє

08:00

ПСВ — Боруссія Дортмунд. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 20.02.2024