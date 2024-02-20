Ліно зіграє з перших хвилин проти Інтера

Інтер в рамках першого поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів прийме на своєму полі Атлетіко. Сімоне Індзагі випустив цілком очікуваний стартовий склад, тоді як Дієго Сімеоне вирішив поставити на лівий фланг Ліно, а не Рейнілду.
Інтер: Зоммер — Павар, де Врей, Бастоні — Дарміан, Мхітарян, Барелла, Дімарко — Чалханоглу — Мартінес, Тюрам
Запасні: Ді Дженнаро, Аудеро, Людгер Біссек, Классен, Фраттезі, Б'юкенен, Думфріс, Асллані, Аугусто, Станкович, Санчес, Арнаутович
Атлетіко: Облак — Моліна, Вітсель, Хіменес, Ермосо, Ліно — Льоренте, Де Пауль, Коке, Сауль Ньїгес — Грізманн
Запасні: Молдован, Гоміс Алеман, Савич, Мандава, Пауліста, Вермерен, Барріос, Корреа, Рікельме, Мората, Депай
Нагадаємо, початок матчу Інтер — Атлетіко заплановано на 22:00. Стежте за текстовою онлайн-трансляцією на нашому сайті.