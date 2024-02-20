Хаві: Не вважаю Барселону фаворитом, нам буде нелегко підготуватися до Наполі

Керманич Барселони висловився про майбутній матч проти Наполі в плей-оф Ліги чемпіонів.

У рамках першої частини двоматчевого протистояння в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА Наполі прийматиме Барселону на Стадіо Дієго Армандо Марадона у Неаполі.

Головний тренер "блаугранас" Хаві Ернандес поділився очікуваннями від майбутньої зустрічі з італійським клубом.

"Ми приїхали сюди з ентузіазмом і надією. Це дивний сценарій — грати великий матч проти такої команди як Наполі, яка буквально напередодні змінила тренера. Нам буде нелегко підготуватися. Зрештою, ми протистоятимемо чинним чемпіонам Італії.

Я не вважаю нас фаворитами. На мою думку, це 50 на 50, і ми повинні показати на полі, що ми кращі за Наполі. І завтра, і через кілька тижнів, коли ми знову зустрінемося — все інше не має ніякого значення. Ми тут не для того, щоб закривати рота критикам. Ми граємо заради себе, заради вболівальників, заради престижу", — сказав Хаві під час передматчової прессконференції.

Матч Наполі — Барселона відбудеться в середу, 21 лютого, о 22:00. Слідкувати за ключовими подіями цього протистояння ви зможете в текстовій онлайн-трансляції на Football.ua.