Бош: Сподіваюсь, Брандт проти нас не зіграє

Головний тренер ПСВ Петер Бош поспілкувався з журналістами напередодні матчу з Боруссією Дортмунд в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Сьогодні на стадіоні Філіпс в Ейндховені відбудеться перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між ПСВ та Боруссією Дортмунд. Наставник нідерландської команди Петер Бош висловився щодо суперника та згадав часи, коли працював на Сігнал Ідуна Парк.

"Боруссія вміє грати на контратаках і має гравців для гарної позиційної гри. Бакайоко вчора тренувався з командою, тож він на вірному шляху. Сподіваюся, що завтра вболівальники підтримуватимуть команду з перших хвилин.

Робота в Боруссії? З того часу минуло багато часу. Зараз я фокусуюсь лише на сьогоднішньому матчі. У Боруссії не залишилося майже нікого, з ким я працював. Але мені не терпиться побачити Юліана Брандта — я знаю його за Баєром. Він дуже добрий гравець. Сподіваюся, він проти нас не зіграє", — сказав тренер.

Матч ПСВ — Боруссія Дортмунд відбудеться 20 лютого о 22:00.