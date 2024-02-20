Терзич: Ми з великою повагою ставимося до ПСВ

Наставник дав свій коментар.

Головний тренер Боруссії Дортмунд Едін Терзич виступив на прес-конференції перед першим матчем 1/8 фіналу Ліги чемпіонів із ПСВ.

"Ми з великою повагою ставимося до ПСВ. Вони дуже швидкі, сильні в дриблінгу і створюють багато шансів.

Щоб усім цим володіти, потрібен хороший план, хороші гравці та впевненість у собі — і все це у них є. Я у своїй основі оптиміст. Щоб домогтися успіху у вівторок, нам потрібно як володіння м'ячем, так і контратакувальний футбол.

Приємно бути серед 16 найкращих команд, але ми тут не просто так. Ми тут, щоб вийти в наступний раунд", — наводить слова Терзича офіційний сайт УЄФА.