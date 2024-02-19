Індзагі: Сімеоне був чудовим партнером по команді

На нас чекає один з центральних поєдинків 1/8 фіналу ЛЧ.

Головний тренер міланського Інтера Сімоне Індзагі поспілкувався з журналістами напередодні першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з мадридським Атлетіко. Цитує італійця Джанлука Ді Марціо.

"Сімеоне був чудовим партнером по команді. Ми вигравали разом, потім він повернувся до Іспанії, але ми ніколи не втрачали зв'язок один з одним. Він був чудовим партнером по команді, можна було сказати, що він стане чудовим тренером.

Дієго провів 13 років в одному клубі, багато вигравав та прищепив команді дуже потужну гру.

Ми знаємо, чого досягли минулого сезону, провівши кілька чарівних вечорів. Ми хотіли б повторити це, але знаємо, що на цій стадії дуже сильні команди. Завтра ввечері нам доведеться зустрітися з дуже складною командою.

Ми не є фаворитами. Атлетіко цього сезону провів багато відмінних матчів. Це буде чудове протистояння між двома командами, які хочуть домінувати та мають у голові чіткі принципи. Це буде дуже важкий матч. Хлопці це знають

Завтра ввечері буде чудова атмосфера, тому нам слід показати кращу версію Інтера", — заявив Індзагі.

Перший матч 1/8 фіналу ЛЧ між Інтером та Атлетіко відбудеться 20-го лютого, о 22:00 за київським часом.