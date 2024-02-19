Стрічка новин

16:48

Матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Інтер-Атлетіко обслуговуватиме румун Ковач

21:48

Осімген може не зіграти у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з Барселоною

16:54

Де Брюйне — гравець тижня у Лізі чемпіонів

13:18

Барколя: Моя дитяча мрія — грати та забивати у матчах Ліги чемпіонів

11:30

Меріно — про матч з ПСЖ: Два голи — це ніщо, і вдома за підтримки наших уболівальників у нас є шанс

11:27

Баварія завдала 17 ударів по воротах Лаціо, жодного разу не влучивши у ствір

11:06

Тренер Сосьєдада: Задоволений тим, що ми пропустили лише двічі від ПСЖ

10:46

Енріке: Сосьєдад заслуговував на забитий гол

10:24

Іммобіле: Я сказав, що треба подарувати нашим уболівальникам незабутній вечір, і нам це вдалося

09:55

Саррі: Результат проти Баварії міг бути більшим