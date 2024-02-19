Матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Інтер-Атлетіко обслуговуватиме румун Ковач

Стали відомі судді на перші матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, які пройдуть 20 та 21 лютого. Таку інформацію надає офіційний сайт УЄФА.
ПСВ — Борусія Дортмунд:
Суддя – Срджан Йованович, помічники – Урош Стойкович, Мілан Михайлович, четвертий арбітр – Новак Симович (усі – Сербія), ВАР – Нейц Кайтазович (Словенія), асистент ВАР – Іван Бебек (Хорватія).
Інтер — Атлетіко:
Суддя – Іштван Ковач, помічники – Василе Марінеску, Овідіу Артене, четвертий арбітр – Хораціу Феснік (усі – Румунія), ВАР – Марко Фріц (Німеччина), асистент ВАР – Кеталін Попа (Румунія).
Наполі — Барселона:
Суддя – Фелікс Цваєр, помічники – Штефан Лупп, Роберт Кемптер, четвертий арбітр – Свен Яблонскі, ВАР – Бастіан Данкерт, асистент ВАР – Сорен Шторкс (усі – Німеччина)
Порту — Арсенал:
Суддя – Сердар Гезюбююк, помічники – Ервін Зейнстра, Йохан Балдер, четвертий арбітр – Джоуї Кой, ВАР – Денніс Гіглер, асистент ВАР – Пол ван Букель (усі – Нідерланди).