Інтер — Атлетіко. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 20.02.2024

Football.ua разом з партнером Favbet представляє прев'ю поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, який пройде 20 лютого 2024 року та розпочнеться о 22:00.

У рамках першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між собою зіграють Інтер та Атлетіко.

Інтер — Атлетіко

20 лютого, 22:00, стадіон Джузеппе Меацца, Мілан. Арбітр зустрічі — Іштван Ковач

Пряма трансляція на медіасервісі MEGOGO.

Справи в Інтера в чемпіонаті йдуть успішно: за підсумками 24 ігор у Серії А "нерадзуррі" випереджають Ювентус на дев'ять очок і ще є гра в запасі. Такий запас пунктів дозволяє колективу Сімоне Індзагі зосередитися на Лізі чемпіонів.

Незважаючи на те, що італійський фахівець заявив ЗМІ, що вибере стартовий склад на гру за підсумками ранкового тренування, повідомляється, що своє рішення він уже ухвалив. Крім того, Індзагі хоче додатково потренувати розіграші зі стандартів.

Дієго Сімеоне вирішив поберегти лідерів напередодні зустрічі проти Інтера. Зокрема, у поєдинку проти Лас-Пальмаса не грав Антуан Грізманн, а до складу повернулися Альваро Мората та Габріель Пауліста, які не грали в чемпіонаті через травми. Очікується, що в атаці у "матрацників" вийдуть Грізманн і... Маркос Льоренте.

За версією букмекерів, Інтер — фаворит зустрічі: перемога італійської команди оцінюється коефіцієнтом 1.83, а іспанської — 5.30. Якщо буде нічия, то на таку подію пропонується показник 3.70.

Орієнтовні склади

Інтер: Зоммер — Павар, де Врей, Бастоні — Дарміан, Барелла, Чалханоглу, Мхітарян, Дімарко — Тюрам, Мартінес.

Атлетіко: Облак — Моліна, Вітсель, Гіменес, Ермосо, Рейнілду — Де Пауль, Коке, Сауль — Льоренте — Грізманн.

Тренери говорять

Сімоне Індзагі (Інтер):

"Сімеоне був чудовим партнером по команді. Ми вигравали разом, потім він повернувся до Іспанії, але ми ніколи не втрачали зв'язок один з одним. Він був чудовим партнером по команді, можна було сказати, що він стане чудовим тренером.

Дієго провів 13 років в одному клубі, багато вигравав та прищепив команді дуже потужну гру.

Ми знаємо, чого досягли минулого сезону, провівши кілька чарівних вечорів. Ми хотіли б повторити це, але знаємо, що на цій стадії дуже сильні команди. Завтра ввечері нам доведеться зустрітися з дуже складною командою.

Ми не є фаворитами. Атлетіко цього сезону провів багато відмінних матчів. Це буде чудове протистояння між двома командами, які хочуть домінувати та мають у голові чіткі принципи. Це буде дуже важкий матч. Хлопці це знають

Завтра ввечері буде чудова атмосфера, тому нам слід показати кращу версію Інтера".

Дієго Сімеоне (Атлетіко):

"У вівторок ми зустрінемося з дуже сильним суперником, одним із найкращих у Європі. Вони дійшли до фіналу Ліги чемпіонів минулого сезону та дуже добре виступають у Серії А.

Інтер демонструє простий футбол, але дуже інтенсивний. Їм передається індивідуальність їхнього тренера, він передає їм енергію, це видно. Буде важка гра.

В Інтері мені подобається все: характер команди, швидкість півзахисників, продуктивність в атаці. Команда не доходить до фіналу Ліги чемпіонів, якщо за цим не стоїть серйозна робота.

У нас дуже добрі стосунки з Індзагі, і я радий бачити, що Інтер процвітає".

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