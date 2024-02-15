Барколя: Моя дитяча мрія — грати та забивати у матчах Ліги чемпіонів

Мрія здійснилася.

Нападник французького ПСЖ Бредлі Барколя поділився емоціями від перемоги у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів над іспанським Реал Сосьєдад (2:0). Наводить слова 21-річного гравця Canal+.

"Моя дитяча мрія – грати та забивати у матчах Ліги чемпіонів. Вразити ворота суперника в такій грі щось неймовірне.

Довіра багато в чому впливає на мою адаптацію. Коли я маю довіру моїх партнерів і тренера, я граю добре. Якщо довіри буде більше, я гратиму все краще і краще.

Перемога над Реал Сосьєдад у першому матчі дає нам перевагу перед другою грою. Так, це буде непросто, але ми добре підготуємося і зробимо те, що маємо", — заявив француз.

У матчі з Реал Сосьєдад, Бредлі відзначився забитим м'ячем, зробивши рахунок 2:0 на користь своєї команди.

Цього сезону, Барколя відіграв за ПСЖ 26 матчів, забив три голи та віддав п'ять результативних передач.