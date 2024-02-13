Капелло: Анчелотті може переконати деяких футболістів грати в іншій ролі та чудово справляється з цим

Тренер розповів щодо важливих вмінь свого співвітчизника.

Фабіо Капелло розповів щодо важливих вмінь Карло Анчелотті - повідомляє Sky Sport Italia.

"Карло може переконати деяких футболістів грати в іншій ролі. Навіть якщо гравець не показує себе найкращим чином, переконання на 90% вже має значення. Анчелотті чудово справляється з цим.

Він не завжди використовує ту саму систему, але він покладається на якість гравців.

Хосеп Гвардіола, з іншого боку, використовував ту саму систему протягом тривалого часу, хоча він еволюціонував, і це дозволило йому виграти Лігу чемпіонів.

У минулому йому ніколи не вдавалося виграти (коли наставник залишив Барселону та відправився до інших чемпіонатів), тому що він не зміг передати переможний менталітет, який мав у Барселоні. У Баварії йому це не вдалося. Тепер він змінив систему, і захисник, Стоунз, грає на позиції півзахисника, щоб забезпечити більшу підтримку в захисті".

Реал грає із Лейпцигом у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, а текстова трансляція доступна на сайті Football.ua.