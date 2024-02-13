Матч проти РБ Лейпциг буде 200-м для Родріго у футболці Реала

Важливий день у кар'єрі бразильського нападника.

Виїзний поєдинок проти РБ Лейпциг у рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів-2023/24 стане для 23-річного правого вінгера Родріго 200-м у футболці мадридського Реала, передає OptaJose.

До цього бразилець взяв участь у 132 матчах "вершкових" у Ла Лізі, 45 матчах у Лізі чемпіонів, 12 матчах у Кубку Іспанії, 7 матчах у Суперкубку країни, 2 матчах на Клубному чемпіонаті світу та одному матчі у Суперкубку УЄФА.

Протягом цих 199-ти поєдинків Родріго записав на свій рахунок 50 голів і 36 асистів.

Нагадаємо, мадридці вже оголосили свій стартовий склад на першу дуель із німецьким клубом у плей-оф ЛЧ. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією матчу РБ Лейпциг — Реал на нашому сайті.