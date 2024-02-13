РБ Лейпциг — Реал Мадрид. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 13.02.2024

Football.ua разом з партнером Favbet представляє прев'ю поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, який пройде 13 лютого та розпочнеться о 22:00.

У рамках першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА на нас чекає протистояння між РБ Лейпцигом та мадридським Реалом, яке пройде на німецькій Ред Булл Арені.

ВІВТОРОК, 13 ЛЮТОГО, 22:00. РЕД БУЛЛ АРЕНА, ЛЕЙПЦИГ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ІРФАН ПЕЛЬТО (БОСНІЯ І ГЕРЦЕГОВИНА). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

У нинішньому сезоні німецької Бундесліги РБ Лейпциг важко віднести до команд, які приємно радують хорошими результатами та демонструють просто дивовижний прогрес. Всю увагу пересічного глядача в Німеччині приділено феномальному шляху леверкузенського Баєра до потенційного чемпіонства, неочікуваної боротьби Штутгарта за Лігу чемпіонів та ймовірного завершення гегемонії мюнхенської Баварії. "Бики", у свою чергу, навряд чи можуть бути задоволені поточному п'ятому місцю в таблиці внутрішньої першості, а нещодавня серія з трьох поразок поспіль від прямих конкурентів (Баєр, Штутгарт та Айнтрахт) лише підтвердила, що поки що Лейпциг знаходиться на другому плані у німецькому футболі.

Втім, команда Марко Розе має шанс реабілітуватися за рахунок своїх виступів у найпрестижнішому єврокубку, тим більше зі своїм суперником у рамках 1/8 фіналу "бики" чудово знайомі по груповій стадії минулої кампанії (тоді їхніми суперниками був не тільки Реал, а й Шахтар з Селтіком). Цього ж сезону Лейпциг потрапив до квартету з одним явним фаворитом в особі Манчестер Сіті та двома явними аутсайдерами в особі Янг Бойз та Црвени Звезди, зайнявши в підсумку очікуване друге місце. Колективу Розе навіть вдавалося скласти конкуренцію Ман Сіті в одному з матчів, але аксіома "містян" зразка цієї кампанії проста: провальний перший тайм взагалі не означає, що провальним буде підсумковий результат.

Реал Мадрид, у свою чергу, напередодні здобув розгромну перемогу над Жироною, яка значною мірою зменшила рівень інтриги в чемпіонських перегонах сезону іспанської Ла Ліги. З урахуванням наявних кадрових втрат, підопічні Карло Анчелотті дуже впевнено пройшли непростий календар у чемпіонаті і тепер мають аж п'ять очок переваги над найближчим переслідувачем з другого місця. До цього "вершкові" вже встигли цієї зими виграти Суперкубок Іспанії, а з невдач можна хіба що згадати виліт з Кубка Короля — але і той трапився з Атлетіко вже за підсумками овертаймів.

Головні проблеми Реала зараз очевидні всім — це травми низки ключових виконавців (особливо в лінії оборони + Джуд Беллінгем), сумнівні фізичні кондиції після двох важливих матчів поспіль у Ла Лізі проти Атлетіко та Жирони, а також надмірна простота футболу Анчелотті, стиль якого начебто і має бути зрозумілий усім суперникам, але незрозуміло, як тренерському штабу "вершкових" вдається щоразу не помічати такий постійний візуальний кадровий голод. Втім, де немає проблем із вибором у Папи Карло – це на позиції голкіпера. Здається, що за відсутності Куртуа українець Андрій Лунін вже остаточно виграв конкуренцію у Кепи, проте інтрига щодо вибору "першого номера" досі залишається, а "воротарське питання" — чи не найчастіше від журналістів на передматчевих пресконференціях Анчелотті.

Партнер Football.ua, компанія Favbet, вважає, що фаворитом цього протистояння є підопічні Карло Анчелотті. Так, на перемогу мадридського Реала пропонується коефіцієнт 2,28, тоді як потенційний успіх Лейпцига оцінюється показником 3,25. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,90.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ РБ Лейпциг: Гулачі — Генріхс, Орбан, Клостерманн, Раум — Зайвальд, Шлагер — Ольмо, Хаві Сімонс — Опенда, Шешко﻿ Реал Мадрид: Лунін — Карвахаль, Начо, Чуамені, Менді — Вальверде, Кроос, Камавінга, Браїм Діас — Вінісіус Жуніор, Родріго﻿ Гоес ОЧНІ ЗУСТРІЧІ ПОТОЧНА ФОРМА