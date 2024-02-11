Реал Сосьєдад ризикує залишитись без капітана перед першим матчем проти ПСЖ

Гравця хочуть узяти в мандрівку до Парижу, але чи зіграє він — невідомо.

На стадії 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА баскський Реал Сосьєдад братиме участь у протистоянні проти французького Парі Сен-Жермен.

Перший матч у цій парі, на полі чемпіонів Ліги 1, відбудеться вже наступного тижня, і за кілька днів до цієї події іспанський колектив програв домашню гру 24 туру Ла Ліги проти памплонської Осасуни (0:1).

Але на цьому погані новини для команди Іманола Альгуасіля себе не вичерпали.

Баски грали без власного капітана Мікеля Оярсабаля, який був відсутній через м’язову травму.

А вже після завершення гри головний тренер Реала Сосьєдада повідомив про те, що йому наразі невідомі строки відновлення власного футболіста від пошкодження.

"Мені важко щось сказати з приводу травми Оярсабаля. Сьогодні він трохи працював у загальній групі, але почуває себе не надто добре.

Важливо, щоб він був з командою і подорожував з нами. Навіть якщо не гратиме, він робить великий внесок", — заявив іспанський фахівець.

Матч ПСЖ — Реал Сосьєдад відбудеться 14 лютого, о 22:00.