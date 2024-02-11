Ланс
2
Севілья
1
12 грудня
19:45
ПСВ
1
Арсенал
1
12 грудня
19:45
Копенгаген
1
Галатасарай
0
12 грудня
22:00
Манчестер Юнайтед
0
Баварія
1
12 грудня
22:00
Наполі
2
Брага
0
12 грудня
22:00
Уніон Берлін
2
Реал Мадрид
3
12 грудня
22:00
РБ Зальцбург
1
Бенфіка
3
12 грудня
22:00
Інтер
0
Реал Сосьєдад
0
12 грудня
22:00
РБ Лейпциг
2
Янг Бойз
1
13 грудня
19:45
Црвена Звезда
2
Манчестер Сіті
3
13 грудня
19:45
Селтік
2
Феєнорд
1
13 грудня
22:00
Атлетіко
2
Лаціо
0
13 грудня
22:00
Боруссія Дортмунд
1
ПСЖ
1
13 грудня
22:00
Ньюкасл Юнайтед
1
Мілан
2
13 грудня
22:00
Антверпен
3
Барселона
2
13 грудня
22:00
Порту
5
Шахтар
3
13 грудня
22:00
РБ Лейпциг
-
Реал Мадрид
-
13 лютого
22:00
Копенгаген
-
Манчестер Сіті
-
13 лютого
22:00
Лаціо
-
Баварія
-
14 лютого
22:00
ПСЖ
-
Реал Сосьєдад
-
14 лютого
22:00
Інтер
-
Атлетіко
-
20 лютого
22:00
ПСВ
-
Боруссія Дортмунд
-
20 лютого
22:00
Наполі
-
Барселона
-
21 лютого
22:00
Порту
-
Арсенал
-
21 лютого
22:00
Баварія
-
Лаціо
-
05 березня
22:00
Реал Сосьєдад
-
ПСЖ
-
05 березня
22:00
Реал Мадрид
-
РБ Лейпциг
-
06 березня
22:00
Манчестер Сіті
-
Копенгаген
-
06 березня
22:00
Арсенал
-
Порту
-
12 березня
22:00
Барселона
-
Наполі
-
12 березня
22:00
Атлетіко
-
Інтер
-
13 березня
--:--
Боруссія Дортмунд
-
ПСВ
-
13 березня
22:00

Реал Сосьєдад ризикує залишитись без капітана перед першим матчем проти ПСЖ

11 лютого 2024

Мікель Оярсабаль, Getty Images

Гравця хочуть узяти в мандрівку до Парижу, але чи зіграє він — невідомо.

На стадії 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА баскський Реал Сосьєдад братиме участь у протистоянні проти французького Парі Сен-Жермен.

Перший матч у цій парі, на полі чемпіонів Ліги 1, відбудеться вже наступного тижня, і за кілька днів до цієї події іспанський колектив програв домашню гру 24 туру Ла Ліги проти памплонської Осасуни (0:1).

Але на цьому погані новини для команди Іманола Альгуасіля себе не вичерпали.

Баски грали без власного капітана Мікеля Оярсабаля, який був відсутній через м’язову травму.

А вже після завершення гри головний тренер Реала Сосьєдада повідомив про те, що йому наразі невідомі строки відновлення власного футболіста від пошкодження.

"Мені важко щось сказати з приводу травми Оярсабаля. Сьогодні він трохи працював у загальній групі, але почуває себе не надто добре.

Важливо, щоб він був з командою і подорожував з нами. Навіть якщо не гратиме, він робить великий внесок", — заявив іспанський фахівець.

Матч ПСЖ — Реал Сосьєдад відбудеться 14 лютого, о 22:00.

Джерело: El Mundo Deportivo

команди
   