Барселона заявила Вітора Роке та двох виконавців академії на Лігу чемпіонів

Каталонці готуються до матчів плей-оф.

Наприкінці минулого року відбулось жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, за підсумком якого каталонська Барселона дізналась, що протистоятиме італійському Наполі на цій стадії змагань.

Після цього команди залишили десь обабіч себе справи на міжнародній арені та поринули в процес вирішення більш буденних завдань у внутрішніх турнірах.

Однак раунд плей-оф уже зовсім скоро розпочнеться, тож клуби мають пройти через процес реєстрації новачків, яких вони встигли придбати на зимовому трансферному ринку, із чим у "блаугранас" останніми роками подекуди трапляються цікаві історії.

Але не в контексті Ліги чемпіонів УЄФА, бо тут немає потреби в тому, щоб виконувати якісь жорсткі фінансові правила.

Саме тому єдиний трансфер Барселони цієї зими в усіх напрямках, бразильський нападник Вітор Роке, спокійно був доданий до складу колективу Хаві, що матиме можливість зіграти у важливих дуелях уже незабаром.

Разом із Роке, місце в заявці основної команди Барселони також отримали два гравці академії: 19-річний центральний півзахисник Унаї Ернандес Лоренцо та 22-річний центральний нападник Пау Віктор Дельгадо.

Перша гра поміж каталонською Барселоною та італійським Наполі відбудеться в Неаполі 21 лютого, тоді як матч відповідь — 12 березня, у Іспанії.