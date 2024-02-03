Ланс
2
Севілья
1
12 грудня
19:45
ПСВ
1
Арсенал
1
12 грудня
19:45
Копенгаген
1
Галатасарай
0
12 грудня
22:00
Манчестер Юнайтед
0
Баварія
1
12 грудня
22:00
Наполі
2
Брага
0
12 грудня
22:00
Уніон Берлін
2
Реал Мадрид
3
12 грудня
22:00
РБ Зальцбург
1
Бенфіка
3
12 грудня
22:00
Інтер
0
Реал Сосьєдад
0
12 грудня
22:00
РБ Лейпциг
2
Янг Бойз
1
13 грудня
19:45
Црвена Звезда
2
Манчестер Сіті
3
13 грудня
19:45
Селтік
2
Феєнорд
1
13 грудня
22:00
Атлетіко
2
Лаціо
0
13 грудня
22:00
Боруссія Дортмунд
1
ПСЖ
1
13 грудня
22:00
Ньюкасл Юнайтед
1
Мілан
2
13 грудня
22:00
Антверпен
3
Барселона
2
13 грудня
22:00
Порту
5
Шахтар
3
13 грудня
22:00
РБ Лейпциг
-
Реал Мадрид
-
13 лютого
22:00
Копенгаген
-
Манчестер Сіті
-
13 лютого
22:00
Лаціо
-
Баварія
-
14 лютого
22:00
ПСЖ
-
Реал Сосьєдад
-
14 лютого
22:00
Інтер
-
Атлетіко
-
20 лютого
22:00
ПСВ
-
Боруссія Дортмунд
-
20 лютого
22:00
Наполі
-
Барселона
-
21 лютого
22:00
Порту
-
Арсенал
-
21 лютого
22:00
Баварія
-
Лаціо
-
05 березня
22:00
Реал Сосьєдад
-
ПСЖ
-
05 березня
22:00
Реал Мадрид
-
РБ Лейпциг
-
06 березня
22:00
Манчестер Сіті
-
Копенгаген
-
06 березня
22:00
Арсенал
-
Порту
-
12 березня
22:00
Барселона
-
Наполі
-
12 березня
22:00
Атлетіко
-
Інтер
-
13 березня
--:--
Боруссія Дортмунд
-
ПСВ
-
13 березня
22:00

Барселона заявила Вітора Роке та двох виконавців академії на Лігу чемпіонів

03 лютого 2024

Вітор Роке, Getty Images

Каталонці готуються до матчів плей-оф.

Наприкінці минулого року відбулось жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, за підсумком якого каталонська Барселона дізналась, що протистоятиме італійському Наполі на цій стадії змагань.

Після цього команди залишили десь обабіч себе справи на міжнародній арені та поринули в процес вирішення більш буденних завдань у внутрішніх турнірах.

Однак раунд плей-оф уже зовсім скоро розпочнеться, тож клуби мають пройти через процес реєстрації новачків, яких вони встигли придбати на зимовому трансферному ринку, із чим у "блаугранас" останніми роками подекуди трапляються цікаві історії.

Але не в контексті Ліги чемпіонів УЄФА, бо тут немає потреби в тому, щоб виконувати якісь жорсткі фінансові правила.

Саме тому єдиний трансфер Барселони цієї зими в усіх напрямках, бразильський нападник Вітор Роке, спокійно був доданий до складу колективу Хаві, що матиме можливість зіграти у важливих дуелях уже незабаром.

Разом із Роке, місце в заявці основної команди Барселони також отримали два гравці академії: 19-річний центральний півзахисник Унаї Ернандес Лоренцо та 22-річний центральний нападник Пау Віктор Дельгадо.

Перша гра поміж каталонською Барселоною та італійським Наполі відбудеться в Неаполі 21 лютого, тоді як матч відповідь — 12 березня, у Іспанії.

Джерело: El Mundo Deportivo

команди
   