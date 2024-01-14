Дешам: Рано чи пізно ПСЖ виграє Лігу чемпіонів

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам вважає, що парижанам під силу завоювати трофей.

У 2020 році ПСЖ вперше вийшов до фіналу Ліги чемпіонів, але мінімально поступився Баварії. Наставник "Ле Бле" Дідьє Дешам впевнений, що команда завжди серед фаворитів на трофей.

"Щороку – це "тепер чи ніколи". Так буде поки ПСЖ не виграє цей трофей.

Рано чи пізно це станеться. Я бажаю цього ПСЖ, навіть якщо у Марселі будуть незадоволені цими словами. Це важливо для французького футболу", – сказав Дешам в інтерв'ю Telefoot.

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