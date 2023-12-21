В УЄФА можуть відмовитися від зміни формату Ліги чемпіонів

Реорганізація планувалась на наступний сезон.

Формат Ліги чемпіонів може не змінитися у сезоні-2024/25, повідомляє видання vozpópuli, передає Transfer News Live.

Планувалося, що у наступному сезоні формат головного клубного турніру Європи зміниться. Але тепер з'явилася інформація, що в УЄФА можуть відмовитися від реорганізації Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, Європейський Верховний суд 21 грудня оголосив, що УЄФА та ФІФА не мали права накладати санкції на клуби через участь в альтернативних змаганнях.

Цю новину вже прокоментували президенти Реала Флорентіно Перес та Барселони Жоан Лапорта, а також гендиректор Суперліги Бернд Райхарт, гендиректор Баварії Ян-Крістіан Дрезен і президент Ла Ліги Хав'єр Тебас.

Нещодавно свою позицію висловили в УЄФА, ФІФА, Барселоні, Ла Лізі, Бундеслізі та Манчестер Юнайтед. Британський уряд може заборонити клубам приєднуватися до подібних Суперлізі змагань.

Також повідомляється, що Реал і Барселона можуть отримати значні бонуси за "вірність" Суперлізі, а її організатори вже представили оновлений формат турніру. За даними журналістів, Суперліга може стартувати вже із сезону-2025/26.