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Деку: Приємно повернутися у плей-офф Ліги чемпіонів

18 грудня 2023

Деку, Getty Images

Три роки "блаугранас" чекали цього моменту.

Напередодні завершилося жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, за підсумками якої каталонська Барселона зустрінеться з Наполі. Спортивний директор іспанського клубу коротко прокоментував результати жереба для своєї команди.

"Оцінка така: приємно повернутися у плей-офф Ліги чемпіонів, а не грати у стикових матчах Ліги Європи. Ми всі щасливі та будемо налаштовуватися на серйозну боротьбу", — наводить слова португальця Marca.

Матчі між Барсою та Наполі відбудуться 21 лютого та 12 березня відповідно.

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