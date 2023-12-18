Деку: Приємно повернутися у плей-офф Ліги чемпіонів

Три роки "блаугранас" чекали цього моменту.

Напередодні завершилося жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, за підсумками якої каталонська Барселона зустрінеться з Наполі. Спортивний директор іспанського клубу коротко прокоментував результати жереба для своєї команди.

"Оцінка така: приємно повернутися у плей-офф Ліги чемпіонів, а не грати у стикових матчах Ліги Європи. Ми всі щасливі та будемо налаштовуватися на серйозну боротьбу", — наводить слова португальця Marca.

Матчі між Барсою та Наполі відбудуться 21 лютого та 12 березня відповідно.