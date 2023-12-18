Індзагі: Сімеоне — великий тренер

Цікавий двобій у 1/8 ЛЧ.

Напередодні завершилося жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, за підсумками якої Міланський Інтер зустрінеться з мадридським Атлетіко. Головний тренер "нерадзуррі" Сімоне Індзагі прокоментував результати жереба раунду плей-офф ЛЧ для своєї команди.

"Це буде чудове протистояння, у якому дві команди високого рівня зіграють на красивих стадіонах та зберуть велику аудиторію вболівальників. Ми щасливі, тому що постійно проводимо такі важливі матчі у Європі.

Атлетіко зіграв у фіналі двічі за останні десять років і у них чудові традиції у цьому турнірі, як і у нашого клубу. Ми хочемо спробувати ще раз доставити радість нашим вболівальникам.

Крім того, Атлетіко тренує Дієго Сімеоне – великий тренер, з яким у мене прекрасні стосунки. Разом ми багато виграли, у тому числі Скудетто в Лаціо (у сезоні 1999/00 в якості гравців команди ред.).