Тренер Копенгагена: Манчестер Сіті — найскладніший жереб, але зробимо все, щоб нами пишалися

Якоб Неструп висловився про результати жеребкування плей-оф Ліги чемпіонів.

Напередодні завершилася процедура жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, за підсумками якої Копенгагену доведеться зустрітися з чинним тріумфатором турніру в особі Манчестер Сіті.

Головний тренер данської команди Якоб Неструп поділився враження від результатів жеребкування плей-оф найпрестижнішого єврокубка.

"Це найскладніший жереб. Манчестер Сіті — команда, яка повна у своїй колективній грі та має чудових індивідуальних виконавців. Це найкраща команда у світі, яка є сьогодні в клубному футболі.

Зважаючи на це, ми також показали минулого року, що проти них можна добитися хорошого результату вдома. Але важливо використати можливості, які в нас будуть, і отримати корисний результат, з яким ми матимемо хороші шанси перед грою в Манчестері.

Цієї осені ми продемонстрували справді хороші виступи в нашій групі Ліги чемпіонів, і ці ігри, очевидно, дали нам цінний досвід і віру в те, що на Паркені можна здобути хороший результат.

Ми справді з нетерпінням чекаємо цього знову, і це буде чудово знову вийти і продемонструвати, що таке Копенгаген. Це буде чудово, і ми зробимо все можливе, щоб усі пишалися нами", — сказав Якоб Неструп у коментарі для пресслужби УЄФА.

Нагадаємо, перші матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів відбудуться 13, 14, 20 і 21 лютого 2024 року, а матчі-відповіді — 5, 6, 12 і 13 березня. Фінал пройде 1 червня у Лондоні на стадіоні Вемблі.