Півзахисник Порту Еуштакіу: Шахтар недооцінили в Лізі чемпіонів

15 грудня 2023

Стівен Антунеш Еуштакіу та Валерій Бондар, GETTY IMAGES

Комплемент гравця португальської команди на адресу "гірників".

Півзахисник Порту Стівен Антунеш Еуштакіу висловився про перемогу над Шахтарем (5:3) у матчі Ліги чемпіонів.

"Українську команду недооцінили, але вона довела, що має високий рівень. Ми мали труднощі, ми зіткнулися з проблемами, але показали, що Порту — сильна команда. Нам вдалося повернутись у гру, і це було найголовніше.

Я хочу вірити, що ставлю колектив вище за себе. Я хочу допомогти Порту і зробити все, що попросить тренер зараз.

Очікування від плей-офф? Там найкращі команди Європи, будь-яка гра буде складною. Я вірю, що той, хто зустрінеться з Порту, теж зазнає труднощів", — вважає канадець.

Джерело: A Bola

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