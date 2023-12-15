Півзахисник Порту Еуштакіу: Шахтар недооцінили в Лізі чемпіонів

Комплемент гравця португальської команди на адресу "гірників".

Півзахисник Порту Стівен Антунеш Еуштакіу висловився про перемогу над Шахтарем (5:3) у матчі Ліги чемпіонів.

"Українську команду недооцінили, але вона довела, що має високий рівень. Ми мали труднощі, ми зіткнулися з проблемами, але показали, що Порту — сильна команда. Нам вдалося повернутись у гру, і це було найголовніше.

Я хочу вірити, що ставлю колектив вище за себе. Я хочу допомогти Порту і зробити все, що попросить тренер зараз.

Очікування від плей-офф? Там найкращі команди Європи, будь-яка гра буде складною. Я вірю, що той, хто зустрінеться з Порту, теж зазнає труднощів", — вважає канадець.