Без Сікану: стала відома символічна збірна групового етапу Ліги чемпіонів від WhoScored

До неї увійшли три гравці Арсеналу.

Стала відома символічна збірна групового етапу Ліги чемпіонів за версією WhoScored. До неї увійшли троє футболістів "канонірів", але не знайшлося місця для Данила Сікана, який забив чотири голи і віддав один асист.

Збірна від WhoScored:

Воротар: Нік Поуп (Ньюкасл, рейтинг – 7,3).

Захисники: Жоау Канселу (Барселона, 7,8), Матс Хуммельс (Боруссія, 7,4), Пепе (Порту, 7,2), Самуел Ліно (Атлетіко, 7,6).

Півзахисники: Букайо Сака (Арсенал, 7,8), Джуд Беллінгем (Реал, 8,3), Мікель Меріно (Сосьєдад, 7,7), Габріел Мартінеллі (Арсенал, 8,4).

Нападники: Антуан Грізманн (Атлетіко, 7,9), Габріел Жезус (Арсенал, 7,8).