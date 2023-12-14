Заїр-Емері наймолодший автор голу у Лізі чемпіонів серед французів

Нова зірочка світового футболу.

У рамках шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів, французький Парі Сен-Жермен зіграв унічию з дортмундською Боруссією. Єдиний гол у складі парижан забив 17-річний Воррен Заїр-Емері.

За інформацією офіційного сайту УЄФА, Заїр-Емері став наймолодшим французом, який забивав у Лізі чемпіонів, починаючи з групового раунду турніра.

Вундеркінд перевершив досягнення легендарного Каріма Бензема, який забив за Ліон в Лізі чемпіонів у 2005 році, коли йому було 17 років та 352 дні.

Цього сезону, Заїр-Емері зіграв за ПСЖ 17 матчів, забив три голи та віддав п'ять результативних передач.