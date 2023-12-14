Реал заробив найбільше за груповий раунд Ліги чемпіонів

"Королівський" клуб на найвищому рівні.

Мадридський Реал заробив найбільше серед учасників групового етапу Ліги чемпіонів. Про це повідомляє As.

За інформацією джерела, дохід мадридського клубу на груповому етапі поточного розіграшу Ліги чемпіонів склав 79.9 млн. євро, з яких 15.6 млн. євро передбачено за участь у груповому раунді.

Реал виграв всі шість матчів на груповій стадії — за кожну перемогу клубу виплачують призові у розмірі 2.8 млн. євро (всього 16.8 млн). Ще 9.8 млн євро "бланкос" заробив за вихід у 1/8 ЛЧ. Ще 36.4 млн. євро клуб отримає у вигляді бонусів, розподілених залежно від коефіцієнтів, які формуються на основі виступів клубу в Лізі чемпіонів за останні десять років.

Топ-10 клубів за доходами на груповому етапі виглядає наступним чином: