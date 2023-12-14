Стали відомі всі учасники плей-оф Ліги чемпіонів

Завершилися останні матч групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2023/24, а це означає, що ми дізналися остаточний список учасників плей-оф турніру.
До вашої уваги список із 16 найкращих європейських команд, які весною зіграють в 1/8 фіналу ЛЧ.
ВИЙШЛИ З ПЕРШОГО МІСЦЯ:
- Баварія Мюнхен (Німеччина)
- Арсенал Лондон (Англія)
- Реал Мадрид (Іспанія)
- Реал Сосьєдад (Іспанія)
- Атлетіко Мадрид (Іспанія)
- Боруссія Дортмунд (Німеччина)
- Манчестер Сіті (Англія)
- Барселона (Іспанія)
ВИЙШЛИ З ДРУГОГО МІСЦЯ:
- Копенгаген (Данія)
- ПСВ Ейндховен (Нідерланди)
- Наполі (Італія)
- Інтер (Італія)
- Лаціо (Італія)
- Парі Сен-Жермен (Франція)
- РБ Лейпциг (Німеччина)
- Порту (Португалія)
ТРЕТІ МІСЦЯ (ПЛЕЙ-ОФ ЛІГИ ЄВРОПИ):
- Галатасарай (Туреччина)
- Ланс (Франція)
- Брага (Португалія)
- Бенфіка (Португалія)
- Феєнорд (Нідерланди)
- Мілан (Італія)
- Янг Бойз (Швейцарія)
- Шахтар Донецьк (Україна)