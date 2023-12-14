Стали відомі всі учасники плей-оф Ліги чемпіонів

Груповий етап найпрестижнішого єврокубка підійшов до свого завершення.

Завершилися останні матч групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2023/24, а це означає, що ми дізналися остаточний список учасників плей-оф турніру.

До вашої уваги список із 16 найкращих європейських команд, які весною зіграють в 1/8 фіналу ЛЧ.

ВИЙШЛИ З ПЕРШОГО МІСЦЯ:

- Баварія Мюнхен (Німеччина)

- Арсенал Лондон (Англія)

- Реал Мадрид (Іспанія)

- Реал Сосьєдад (Іспанія)

- Атлетіко Мадрид (Іспанія)

- Боруссія Дортмунд (Німеччина)

- Манчестер Сіті (Англія)

- Барселона (Іспанія)

ВИЙШЛИ З ДРУГОГО МІСЦЯ:

- Копенгаген (Данія)

- ПСВ Ейндховен (Нідерланди)

- Наполі (Італія)

- Інтер (Італія)

- Лаціо (Італія)

- Парі Сен-Жермен (Франція)

- РБ Лейпциг (Німеччина)

- Порту (Португалія)

ТРЕТІ МІСЦЯ (ПЛЕЙ-ОФ ЛІГИ ЄВРОПИ):

- Галатасарай (Туреччина)

- Ланс (Франція)

- Брага (Португалія)

- Бенфіка (Португалія)

- Феєнорд (Нідерланди)

- Мілан (Італія)

- Янг Бойз (Швейцарія)

- Шахтар Донецьк (Україна)