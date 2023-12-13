Шахтар зрівняв рахунок у матчі з Порту після перевірки VAR

У рамках шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів донецький Шахтар зустрівся з Порту у боротьбі за путівку до плей-оф найпрестижнішого єврокубка.

За мінімальної переваги в рахунку на користь португальського гранду колективу Маріно Пушича вдалося повернути паритет на табло завдяки голу Данила Сікана на 30-ій хвилині зустрічі.

Зубков отримав закидання Степаненка з власної половини, зайшов до штрафного, після чого покотив на порожні для Сікана, а той влучив.

Втім, із самого початку цей гол не було зараховано, оскільки лайнсмен підняв прапорець, фіксуючи офсайд. Проте після перевірки системи VAR м'яч українського форварда Шахтаря визначили як легітимний.

ВІДЕО ГОЛА ДАНИЛИ СІКАНА:

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