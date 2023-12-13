Баркола зіграє з перших хвилин проти Боруссії Д

Стали відомі склади команд на матч головного єврокубка.

Парі Сен-Жермен в рамках поєдинку шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів зіграє на виїзді проти Боруссії Дортмунд.

В стартовому складі парижан вийде Бредлі Баркола, тоді як у дортмундців з перших хвилин зіграє Джеймі Байно-Гіттенс.

Боруссія Д: Кобель — Вольф, Зюле, Гуммельс, Бенсебаїні — Брандт, Озджан — Адеємі, Ройс, Байно-Гіттенс — Фуллькруг

Запасні: Меєр, Лотка, Шлоттербек, Бланк, Лопес, Забітцер, Рейна, Мален, Алле

ПСЖ: Доннарумма — Хакімі, Шкрініар, Маркіньйос, Ернандес — Лі Кан Ін, Заїр-Емері, Вітінья — Баркола, Коло Муані, Мбаппе

Запасні: Летельє, Тенас, Мукіеле, Асенсіо, Перейра, Солер, Рібейро

Початок матчу заплановано на 22:00 за київським часом. Стежте за розвитком подій в нашій текстовій онлайн-трансляції.