Саррі: Якби мені довелося вибирати команду для тренувань, то я б обрав Атлетіко

Головний тренер Лаціо Мауріціо Саррі на пресконференції поділився, що хотів би очолити мадридський Атлетіко, передає видання AS.
Італійський спеціаліст зазначив, що хоче посісти з "орлами" перше місце у групі, особливо враховуючи тиск вболівальників на Метрополітано Стедіум.
"Якби мені довелося вибирати команду для тренувань, то я б обрав Атлетіко. Не для того, щоб відібрати посаду у Сімеоне, оскільки я скоро йду, а він, сподіваюся, залишиться ще на десять років. Якби ви запитали мене кілька років тому...", — сказав Саррі.
Нагадаємо, матч Атлетіко — Лаціо розпочнеться о 22:00 за київським часом. Римляни можуть посісти перше місце у групі E, якщо здобуть сьогодні перемогу.