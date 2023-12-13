Саррі: Якби мені довелося вибирати команду для тренувань, то я б обрав Атлетіко

Керманич Лаціо зізнався, що був би радий очолювати "матрацників".

Головний тренер Лаціо Мауріціо Саррі на пресконференції поділився, що хотів би очолити мадридський Атлетіко, передає видання AS.

Італійський спеціаліст зазначив, що хоче посісти з "орлами" перше місце у групі, особливо враховуючи тиск вболівальників на Метрополітано Стедіум.

"Якби мені довелося вибирати команду для тренувань, то я б обрав Атлетіко. Не для того, щоб відібрати посаду у Сімеоне, оскільки я скоро йду, а він, сподіваюся, залишиться ще на десять років. Якби ви запитали мене кілька років тому...", — сказав Саррі.

Нагадаємо, матч Атлетіко — Лаціо розпочнеться о 22:00 за київським часом. Римляни можуть посісти перше місце у групі E, якщо здобуть сьогодні перемогу.