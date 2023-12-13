Лаццарі: Лаціо тут, щоб битися з Атлетіко за перше місце в групі Ліги чемпіонів

Футболіст прокоментував наступний матч.

Мануель Лаццарі прокоментував виступи у рамках Ліги чемпіонів - повідомляє ресурс Media Set.

"Ми разом з Атлетіко дві команди, які пройшли кваліфікацію до 1/8 фіналу, у нас обидвох вдалі плани. Ми тут, щоб боротися за перше місце, тому що ми знаємо, що перше чи друге місце багато що змінює в жеребкуванні.

Це буде дуже складний матч. Атлетіко — фізично-технічна команда, вона досягла багатьох результатів поспіль вдома. Ми знаємо, що це буде складний матч, але ми його зіграємо.

Зараз у нас залишився один ігровий день, і ми вже пройшли кваліфікацію та граємо за перше місце.

Ми лише на очко позаду, ми будемо грати з відкритими очима та вільним розумом. Сподіваємося, що гра буде відкритою до завершення".

Атлетіко зіграє проти Лаціо о 22:00.