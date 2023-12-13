Рамос — найкращий бомбардир серед захисників за всю історію Ліги чемпіонів

Іспанець обійшов ексгравців Барселони та мадридського Реала.

Центральний захисник Севільї Серхіо Рамос вчора, 12 грудня, забив у ворота Ланса свій 17-й гол у Лізі чемпіонів.

Ланс — Севілья 2:1 Відео голів та огляд матчу 12.12.2023

У списку найкращих бомбардирів в історії Ліги чемпіонів серед захисників Рамос обійшов Жерара Піке та Роберто Карлоса. Вони мали по 17 забитих м'ячів, повідомляє OptaJose.

Зі своїх 17-ти голів у головному клубному турнірі Європи 37-річний іспанець 15 голів забив за мадридський Реал, а ще два — за Севілью.

Найбільше від його результативних ударів страждали Баварія та Атлетіко. У воротах обох цих команд Рамос відзначався двічі.