Рамос — найкращий бомбардир серед захисників за всю історію Ліги чемпіонів

13 грудня 2023

Серхіо Рамос, Getty Images

Іспанець обійшов ексгравців Барселони та мадридського Реала.

Центральний захисник Севільї Серхіо Рамос вчора, 12 грудня, забив у ворота Ланса свій 17-й гол у Лізі чемпіонів.

Ланс — Севілья 2:1 Відео голів та огляд матчу 12.12.2023

У списку найкращих бомбардирів в історії Ліги чемпіонів серед захисників Рамос обійшов Жерара Піке та Роберто Карлоса. Вони мали по 17 забитих м'ячів, повідомляє OptaJose.

Зі своїх 17-ти голів у головному клубному турнірі Європи 37-річний іспанець 15 голів забив за мадридський Реал, а ще два — за Севілью.

Найбільше від його результативних ударів страждали Баварія та Атлетіко. У воротах обох цих команд Рамос відзначався двічі.

Джерело: Opta

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