Пушич: Який план на гру з Порту? Їх багато. Ми маємо великі амбіції

Керманич Шахтаря висловився про майбутній матч проти Порту в Лізі чемпіонів.

У рамках шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів донецький Шахтар зустрінеться з Порту у боротьбі за путівку до плей-оф найпрестижнішого єврокубка.

Головний тренер "гірників" Маріно Пушич поділився очікуваннями від майбутнього протистояння з португальським грандом, в якому його команді потрібна буде лише перемога.

"Який план? Їх багато. Мене тоді не було, але я бачив ту гру, як і чимало інших матчів, які Порту зіграли протягом останніх двох місяців. Звісно, маємо зміни: ми тепер інші, але й вони також змінилися у певному сенсі, вони також удосконалюють техніку гри. Тому це буде дуже цікавий поєдинок двох команд, яких важко обіграти, сподіваюся, глядачам він сподобається".



"Обидві команди, а особливо ми, змінилися за останні два місяці. Суперник також покращує свою техніку, що показав у виїзному матчі з Барселоною, де грав дуже добре, тож це буде дуже цікаве протистояння двох команд, які зустрінуться у такому собі фіналі, і обидві хочуть перемогти та перейти до наступного раунду Ліги чемпіонів. Ми досягли нашої основної мети – залишитися у єврокубках, що чудово, разом з тим Шахтар є дуже амбітною командою, яка хоче досягти ще більшого. Тому будемо боротися за це завтра. Я вже казав, Порту дуже добра команда і не дарма грає на цьому етапі після стількох років, вона дуже стабільна, її важко перемогти, вона має гарну організацію. Тому це буде зовсім не легко, але для суперника теж, бо ми майже на одному рівні. А чого очікувати… На мою думку, це буде важка гра для обох сторін. Як я завжди кажу, ми приїхали сюди змагатися, і байдуже, де ми граємо і проти кого. Можливо, десь діятимемо інакше, є така ймовірність, бо тепер нам доведеться мати справу з іншим суперником, але загалом намагатимемося бути самими собою і йти до перемоги".



"Ми багато чого змінили протягом останніх майже двох місяців. Команда дуже добре відреагувала, я задоволений. Щодо сильних сторін, то це завжди – команда. Згідно з моєю філософією, саме команда стоїть над особистістю, а не навпаки. Ми – одна команда: разом атакуємо, разом захищаємось, б’ємося один за одного. У цьому наша основна сила, звісно, окрім наших тактичних навичок, манери гри, вміння потужно атакувати. Це завжди щось цілісне, неможливо виділити окрему частину, адже всі вони пов’язані між собою. Для мене найважливіший аспект – команда. Команда – це все, немає нічого вищого за команду. Саме це демонструють мої гравці, і я цим дуже задоволений. Сподіваюся, завтра ми це теж побачимо – гордість, сміливість та гру на перемогу".



"Зміни у стартовому складі можливі. Не всі футболісти перебувають у найкращій формі. Можемо щось змінити. Усі знають, що Конопля не братиме участі у завтрашній грі, також в інших футболістів є певні проблеми після останнього матчу. Підготовка дається нелегко через довгі переїзди та пов’язані з цим моменти, тож зміни можливі. Побачимо завтра. Маю ще добу, щоб подумати, яким складом завтра розпочинати. Побачимо, хто буде в найкращій формі, адже такі ігри потребують стовідсоткової готовності і концентрації, щоб отримати гарний результат".

"Справді, основну ціль досягнуто, але ми – професійні футболісти, професійна команда. Ми маємо великі амбіції. Якщо ти так близько до найвищого рівня, то треба зробити максимум, що дійти до нього. Це добре, що ми продовжимо виступати у Європі, але ми прагнемо більшого і гратимемо, щоб це отримати. Жодних сумнівів. Маємо амбіції, і завтра я хочу побачити ці амбіції на полі", — цитує слова Маріно Пушича офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, матч Порту — Шахтар відбудеться 13 грудня, о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.