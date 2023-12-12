Магвайр травмувався та не зміг продовжити матч із Баварією

Англійського центрбека МЮ було замінено наприкінці першого тайму.

У заключному турі групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА у квартеті А Манчестер Юнайтед приймає на Олд Траффорд мюнхенську Баварію.

За рахунку 0:0 на 41-ій хвилині у таборі "червоних дияволів" відбулися втрати: центральний захисник та колишній капітан Гаррі Магвайр отримав травму та не зміг продовжити гру.

Замість англійського центрбека на поле вийшов Джонні Еванса.

Нагадаємо, що Магвайр став найкращим футболістом листопада в англійській Прем'єр-лізі.

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