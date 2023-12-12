Ланс залишив Севілью без євровесни та зіграє в Лізі Європи

Французький клуб фінішував третім у групі B завдяки перемозі над командою Дієго Алонсо в шостому турі Ліги чемпіонів.

У рамках заключного туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА у квартеті B, в якому Арсенал та ПСВ вже давно гарантували собі участь в плей-оф, між собою на Стад Фелікс Болар зустрілися Ланс та Севілья.

У цьому протистоянні вирішувалася доля третього місця та путівки в стикові матчі Ліги Європи, яку в підсумку здобув французький колектив.

На 63-ій хвилині Франковські успішно реалізував пенальті та вивів Ланс уперед, проте вже на 79-ій хвилині Серхіо Рамос аналогічним ударом із "позначки" повернув рівновагу в рахунку.

Севільї потрібна була виключна перемога, щоб вирушити до єврокубкової весни, але у компенсований до другого тайму час Анджело Фульжіні зняв усі питання щодо переможця та володаря місця в Лізі Європи — 2:1.

Ланс - Севілья 2:1

Голи: Франковські, 63 (пен.), Фульжені, 90+6 — Серхіо Рамос, 79 (пен.)

Ланс: Самба – Граді, Данзо, Медіна – Агіляр, Менді (Ель-Енауї, 24), Абдул-Самед, Франковські – Кошта (Фульжені, 72), Сотока – Ваї (Гілавоги, 72)

Севілья: Дмитрович – Гудель, Рамос, Салас – Хуанлу Санчес, Ракітич, Соу, Сумаре, Педроса – Олівер Торрес (Рафа Мир, 70) – Ен-Несірі

Попередження: Ель-Енауї 37, Медіна 75, Фульжені 85 – Сумаре 61, Салас 65, Рамос 80