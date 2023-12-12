Варан зіграє з перших хвилин проти Баварії

Стали відомі склади команд на матч головного єврокубкового турніру.

Манчестер Юнайтед прийме Баварію на своєму полі в рамках поєдинку шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Становище "червоних дияволів" дуже скрутне, проте у випадку перемогу у цьому матчі шансі на прохід далі є. Ерік Тен Гаг вирішив повернути до стартового складу Рафаеля Варана, а у Баварії ж з перших хвилин зіграє Гаррі Кейн.

Манчестер Юнайтед: Онана — Далот, Варан, Магвайр, Шоу — Мактоміней, Амрабат — Антоні, Фернандеш, Гарначо — Гойлунд

Запасні: Баїндир, Гітон, Регілон, Ван-Біссака, Еванс, Пеллістрі, Мейну, Гор, Межбрі, Г'юггіл

Баварія: Ноєр — Мазрауї, Кім, Упамекано, Девіс — Кімміх, Горецка — Коман, Мусіала, Сане — Кейн

Запасні: Перец, Геррейру, Лаймер, Кретціг, Павловіч, Шупо-Мотінг, Мюллер, Тель

Нагадаємо, початок матчу Манчестер Юнайтед — Баварія заплановано на 22:00. Стежте за текстовою онлайн-трансляцією гри на нашому сайті.