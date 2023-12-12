Консейсау: Матч з Шахтарем — це фінал у цьому змаганні

Коментар тренера перед грою з "гірниками".

Головний тренер Порту Сержиу Консейсау висловився перед матчем з Шахтарем в Лізі чемпіонів.

"Це фінал, на мою думку. І ми добре граємо у фіналах. Це фінал у цьому змаганні. Ми живемо за рахунок цих фіналів у цьому клубі.

Будь-яке втрачене очко дуже засмучує нас. Ми програли Ешторілу та залишилися за бортом Кубка ліги. Ми звикли до такого тиску, це гарний тиск. Тут, у цьому клубі, віддавати все недостатньо, необхідно діяти на межі можливостей.

Ми знаємо про важливість гри, але, мало того, це наша щоденна робота. Ми підходимо до матчу саме із такою мотивацією та відданістю справі. Потім все починає відбуватися природним чином.

Багато залежить від гри, як і від нашої компетентності та того, що ми визначаємо як стратегію. Знаючи, що ми не можемо вгадати, що зробить Шахтар, ми можемо бути готовими до різних сценаріїв у різні моменти гри. Якщо ми будемо компетентними, я переконаний, що справи підуть добре", — сказав Консейсау.

Нагадаємо, матч Порту — Шахтар відбудеться 13 грудня, о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.