Антверпен — Барселона. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 13.12.2023

Football.ua разом з партнером Favbet представляє прев'ю поєдинку шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів, який пройде 13 грудня та розпочнеться о 22:00.

Барселона в рамках поєдинку шостого туру групового етапу зіграє на виїзді проти Антверпена.

№ Команда І В Н П З П О 1 Барселона 5 4 0 1 10 3 12 2 Порту 5 3 0 2 10 5 9 3 Шахтар 5 3 0 2 7 7 9 4 Антверпен 5 0 0 5 3 15 0

Антверпен — Барселона

Середа, 13 грудня, 22:00. Босейлстедіон, Антверпен. Головний арбітр зустрічі — Марко Гуіда (Італія). Пряма трансляція на MEGOGO.

Барселона вийшла до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів достроково, проте можуть втратити перше місце за деяких обставин. Каталонці збережуть перше місце, якщо не програють Антверпену, або якщо Шахтар не обіграє Порту. Якщо ж Барселона зазнає поразки, а Шахтар переможе, доля першого місця визначатиметься за загальною різницею забитих та пропущених м'ячів.

Антверпен, своєю чергою, вже точно не підніметься з четвертого місця і спробує просто порадувати своїх вболівальників.

Антверпен після поразки від Шахтаря виграв три матчі на внутрішній арені. Команда набрала хороший хід та спробує помститися каталонцям за виїзну поразку з рахунком 0:5. Перша спроба бельгійців вийшла невдалою. Мало хто сподівався, що Антверпен зможе вийти в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, але навіть за путівку в Лігу Європи поборотись не вдалось.

Барселона змогла дещо реабілітуватись перед міжнародною паузою, обігравши Порту, що гарантувало каталонцям вихід з групи. Матч проти Атлетіко в чемпіонату Іспанії вселив у фанатів Барселони впевненість, що команда повернулась на переможний шлях, але вже гра проти Жирони минулими вихідними знов повернула їх у невизначеність. Барселона зараз дуже нестабільна, крім того Хаві захоче провести ротацію складу, тому взагалі незрозуміло, що очікувати від блауграна у цій грі.

У каталонців багато талановитої молоді, яка хоче проявити себе — Фермін Лопес та Ламін Ямал, наприклад. Очікуємо обох хлопців у старті Барселони в цій грі. У Антверпена є Вермерен, який зацікавив ряд провідних клубів. Не випустити його у такій грі буде великою помилкою збоку бельгійського клубу, адже вдало гра проти Барселони — це плюс у вартості для будь-якого гравця.

Партнер Football.ua, компанія Favbet, вважає, що фаворитом цього протистояння є підопічні Хаві. Так, на перемогу Барселони пропонується коефіцієнт 1,61, тоді як потенційний успіх Антверпена оцінюється показником 5,6. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4,4.

Орієнтовні склади:

Антверпен: Бюте — Де Лат, Алдервейрельд, Кулібалі, Вейндал — Кейта, Вермерен — Керк, Еджуке, Баліквіша — Янссен.

Барселона: Пенья — Роберто, Кунде, Крістенсен, Бальде — Педрі, Ромеу, Фермін — Ямал, Ферран, Феліш

Під питанням: Батай

Не зіграють: Еккеленкамп, Муя, Енгельс, Ондрейка, Валенсія — Гаві, Тер Штеген, Алонсо, Мартінес

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